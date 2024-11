VIOLENZA SULLE DONNE, DI FRANCISCA: "LA SCHERMA MI HA SALVATO"

"E' importante rivolgerci più ai maschi che alle donne. Ben vengano giornate come queste per contrastare la violenza sulle donne, io avevo 18 anni e ho smesso di fare scherma perché avevo vicino un ragazzo geloso". Così l'ex campionessa di scherma, Elisa Di Francisca, durante la cerimonia di consegna del Premio Beppe Viola al Coni, parlando della sua esperienza. "Questo ragazzo non si fidava di me, aveva paura che andassi fuori per tradirlo - ha aggiunto -. Ho chiuso i rapporti con tutti per lui, si arrabbiava addirittura se mi chiamavano i miei genitori. Pensavo mi amasse, poi sono arrivata al punto più pericoloso quando mi ha messo le mani addosso. A quel punto sono scappata e grazie alla scherma mi sono salvata, trovando un obiettivo".