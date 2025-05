Vertical Rocciamelone, aperte le iscrizioni per la seconda edizione

La seconda edizione del Vertical Rocciamelone si terrà sabato 19 luglio 2025. Iscrizioni già aperte per la gara only up della Val di Susa, powered by Crazy



4,5 km di sviluppo, 1.354 metri di dislivello positivo e un solo obiettivo: la vetta. Una salita mozzafiato dai 2.182 metri del Rifugio La Riposa fino ai 3.538 metri della vetta del Rocciamelone: è questa la sfida proposta dalla seconda Edizione del Vertical Rocciamelone, gara di corsa in montagna organizzata da Piossasco Trail Runners ASD e Li Viol Ousitan ASD, in collaborazione con il Soccorso Alpino di Susa e sotto l’egida della Federazione Italiana Skyrunning (FISKY). Una bella giornata in compagnia, al cospetto della montagna più alta della val di Susa (e tra le più alte della regione Piemonte) sulla quale gli appassionati organizzatori hanno voluto apporre, in un certo senso, il loro marchio di fabbrica. Lo scorso anno, alla prima edizione, si è imposto Lorenzo Rostagno del team Marguareis, che riuscendo e rimanere sotto l’ora (59 minuti e 44 secondi il suo crono) ha segnato il record del tracciato. Al femminile la più veloce è stata Camilla Calosso (1 ora e 13 minuti tondi tondi). Tra gli atleti di questa seconda edizione hanno già confermato la loro presenza Simone e Matteo Eydallin oltre ad Andrea Rostan, vincitore del pettorale alla Cronoscalata del Monte San Giorgio e già più volte maglia azzurra di corsa in montagna e Vertical.



Per la maggior parte degli atleti tuttavia, per quelli che ci piace definire simpaticamente “comuni mortali”, il tempo massimo per raggiungere il traguardo, con un cancello orario intermedio fissato a 1 ora e 30 minuti presso la Croce di Ferro (km 3,9), è di 2 ore e 15 minuti. L’evento culminerà con le premiazioni alle ore 12:00 presso il Rifugio La Riposa, seguite dal pasta party alle ore 12:30, sempre presso il rifugio. Le classifiche saranno suddivise per categoria con premiazione dei primi 5 assoluti (maschile e femminile) e premi in denaro, oltre ai riconoscimenti per i primi 3 classificati delle categorie Junior, Under 23, Senior e Master Over, sia maschili che femminili.



Iscrizioni già aperte su wedosport (https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=57015 ) fino al tetto massimo di 200 atleti. Il costo di iscrizione comprende pettorale, pacco gara, medaglia finisher, pasta party e foto gratuite.