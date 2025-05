Atletica: Diamond League, esordio in pista per Battocletti e Bol

Nadia Battocletti esordirà in pista domani a Rabat nella quarta tappa della Diamond League, partecipando alla gara dei 3000 metri dove sfiderà la keniana Beatrice Chebet, campionessa olimpica a Parigi dei 5000 e dei 10mila. Un esordio importante per l'azzurra, che avviene insieme a quello della fuoriclasse olandese Femke Bol nei 400 metri ostacoli, dove sarà impegnata anche Ayomide Folorunso. Tra le stelle in pista domani in Marocco si sfideranno nei 100 metri il botswano Letsile Tebogo, lo statunitense Fred Kerley e il sudafricano Akani Simbine, con i primi due che faranno anche i 200, lo statunitense Quincy Hall nei 400 metri e il il keniano Emmanuel Wanyonyi negli 800. Tra gli azzurri, ci saranno in pedana i pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir.