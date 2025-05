Tuffi: Europei; azzurra Jodoin di Maria in finale dai 10 metri

L'azzurra Sarah Jodoin di Maria ha chiuso al secondo posto le eliminatorie qualificandosi così per la finale della piattaforma 10 metri agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia, dove l'Italia ha già conquistato un oro con Chiara Pellacani nel trampolino da un metro, un argento con Pellacani/Santoro nel sincro misto da 3 metri e un bronzo del Team Event. Nel pomeriggio, oltre alla prova di Jodoin di Maria, è prevista anche la finale del sincro maschile dai tre metri, dove gareggerà la coppia formata da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci.