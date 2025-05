Ultramaratoneta completa per 3 volte 'The track', unico al mondo

Giuseppe De Rosa entra nella leggenda dell'ultramaratona: l'atleta originario di Sala Consilina (Salerno) è il primo al mondo ad aver completato per tre volte il 'The Track Australia', una delle gare più lunghe, dure e iconiche del panorama internazionale. L'impresa gli consente di mantenere la leadership nella classifica generale del prestigioso circuito Roadsign Continental Challenge, che si disputa sui cinque continenti. La tappa australiana, prima prova del circuito 2025, si è conclusa oggi dopo dieci giorni di corsa estrema nell'Outback australiano, tra Alice Springs e il monolito sacro di Uluru. Nove tappe, 520 chilometri di deserto in autosufficienza, con 28 atleti al via - tra cui 7 donne - armati solo di bussola, zaino e kit di sopravvivenza. De Rosa ha chiuso la gara in decima posizione, rallentato da problemi a un piede, ma riuscendo comunque a portare a termine la prova. "È stata durissima - ha detto De Rosa al traguardo - ma sono riuscito a concludere per la terza volta il The Track, la gara più lunga del mondo. Sono felice di aver raggiunto un altro traguardo importante e continuerò a lottare per difendere il titolo del Roadsign Continental Challenge". Le gare del circuito richiedono agli atleti una grande preparazione fisica e mentale: si corre ogni giorno dall'alba al tramonto, dormendo in tenda e affrontando condizioni estreme, dalla neve al caldo torrido. De Rosa, che ha già vinto il Roadsign Challenge tre volte, sta cercando di conquistare il titolo per la quarta volta consecutiva, un'impresa mai riuscita a nessuno. L'appuntamento ora si sposta sul secondo continente del circuito, con la prossima tappa prevista nei prossimi mesi.