Vela: Winsurfing Cagliari in gara ad Anzio, 14 equipaggi e due medaglie

Nel Hobie Cat 16, il miglior piazzamento per il Windsurfing Club Cagliari è stato il terzo posto conquistato da Paolo Pedde - Samuele De La Ville, autori di una prestazione solida ma costretti a cedere al dominio di Carlo Mustacchi - Gaia Merli. In gara anche Tullio Cocco - Luca Ledda, l'esordiente coppia Giulia Piras - Chiara Santoni e Valentina Pretti, in equipaggio con un atleta laziale. Nella classe Dragoon, sorprendente secondo posto per Jacopo Masala Nadal, che al debutto in una regata nazionale e con meno di un anno di esperienza, ha ottenuto un risultato di prestigio in coppia con Eleonora D'Onofrio.