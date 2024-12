Vela, Vendee Globe: i due leader affiancati verso Capo Horn

Un testa a testa nel punto più lontano da qualsiasi terra emersa. E' quello in corso nel Pacifico del Sud tra Charlie Dalin e Yoann Richomme, gli skipper che guidano la Vendee Globe, la regata in solitaria intorno al mondo senza scalo e senza assistenza partita il 10 novembre scorso da Les Sables d'Olonne, in Francia. I due anno appena superato il Punto Nemo, che si trova a circa 2700 km dalle isole più vicine, staccati appena di una quindicina di miglia nautiche, cioè meno di 30 chilometri. Non è lontano nemmeno il terzo in classifica, Sebastien Simon, a meno di 200 miglia. Ora si stanno dirigendo verso Capo Horn, che dovrebbero raggiungere alla vigilia di Natale, per cominciare poi la risalita dell'Atlantico e puntare all'arrivo, sempre a Les Sables d'Olonne, lontano ancora 8430 miglia nautiche. E' al momento 18/o in classifica l'unico italiano in gara, Giancarlo Pedote, con la sua Prysmian.