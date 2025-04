Vela, Semaine Olympique Française: 4 medaglie per l'Italia a Hyères

Michele Marchesini, Direttore Tecnico della Federazione Italiana Vela, ha così commentato la performance della squadra: "Senz'altro non siamo entrati nel quadriennio Olimpico in punta di piedi. Questo secondo passo della nuova squadra, del nostro nuovo assetto, in Coppa del Mondo in Francia è stato convincente quanto il primo di un mese fa in Spagna. Ho ben chiaro, comunque, che ciò che porta a vincere davvero è il processo continuo di crescita, non le fotografie dei primi successi. Lavoriamo con calma e con la forza di quello che siamo. L'Italia." Le due giornate conclusive sono state il culmine di una settimana di gare intense, in cui gli equipaggi italiani hanno dovuto fare i conti con condizioni di vento variabili e campi di regata spesso molto impegnativi.