Vela, SailGP: il Red Bull Italy Team torna in acqua ad Halifax dopo la corsa contro il tempo per riparare l'F50

L'F50 italiano è stato riconsegnato ufficialmente al team venerdì, in occasione delle practice races. Il team ha potuto testare l'imbarcazione dopo le riparazioni e navigare regolarmente per l'intera giornata: le indicazioni raccolte sono state estremamente positive, con la barca che ha risposto in maniera ottimale e ha mantenuto livelli prestazionali in linea con quelli mostrati prima dell'incidente di New York. Il lavoro dello shore team ha restituito al Red Bull Italy SailGP Team un'imbarcazione pienamente competitiva.