Vela, raddoppia il circuito di regate Narc 2025

Il Circuito di regate NARC (North Adriatic Rating Circuit) si presenta per la stagione 2025 e raddoppia con la novità del NARC DH. I Club organizzatori della serie di regate che unisce sotto una classifica di circuito tutte le principali regate tecniche ed offshore per il mondo ORC in Alto Adriatico hanno deciso di dare vita anche ad un circuito dedicato ai team ORC double handed: una scelta quest`ultima dettata dalla volontà di creare un percorso agonistico di avvicinamento ai due grandi appuntamenti ORC DH del 2025 ossia la prima edizione del Campionato Italiano ORC DH organizzato a Trieste dal 25 al 30 agosto dalla Triestina della Vela ed il successivo Campionato del Mondo ORC DH ospitato dallo Yacht Club Monfalcone dal 7 al 13 settembre. Sono tre gli eventi che da aprile a luglio compongono il circuito NARC che si aprirà il 25 aprile a Lignano con la tre giorni del classicissimo appuntamento di inizio stagione con la Regata dei Due Golfi valida anche quale Campionato d`Area Alto Adriatico. Nel fine settimana del 31 maggio - 1 giugno la flotta NARC si sposterà a Monfalcone per essere protagonista al Trofeo Marinas organizzato dallo Yacht Club Monfalcone. Il terzo e ultimo appuntamento è fissato a Trieste dal 11 al 13 luglio con le prove decisive della Settimana Velica Internazionale firmata Yacht Club Adriaco. Il circuito NARC DH esordirà l`11 maggio con la prima edizione della Lignano - Duino regata organizzata dallo Yacht Lignano e Società Nautica Laguna. Il fine settimana successivo dal 17 al 18 maggio gli equipaggi DH saranno nuovamente in regata in occasione del Trofeo Rosa dei Venti organizzato sempre dalla Società Nautica Laguna. Il campo di regata di Trieste tornerà protagonista domenica 22 giugno con il Trofeo Miramare organizzato dalla Triestina della Vela mentre i punti decisivi per l`assegnazione del primo trofeo NARC DH saranno assegnati in occasione della prova offshore della 64sima edizione della Trieste - San Giovanni in Pelago - Trieste in programma nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio.