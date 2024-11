VELA, PARTITA VENDÉE GLOBE: C'È ANCHE UN ITALIANO

E' partita dalla costa atlantica francese, di fronte a Les Sables d'Olonne, la decima edizione della Vendée Globe, la regata intorno al mondo in solitaria, senza scalo e senza assistenza. Dopo essere stati acclamati da un gran folla all'uscita dal canale, i 40 skipper sono partiti con vento leggero (da 4 a 7 nodi) per un viaggio attorno al globo che dovrebbe durare più di due mesi. Si parte e si arriva a Les Sables, lasciando a sinistra i tre grandi capi degli oceani australi: Buona Speranza (in Africa), Leeuwin (in Australia) e Capo Horn (in Sud America). I 40 partecipanti provengono per lo più dalla Francia, 27, ma anche da Cina, Giappone, Gb, Germania, Svizzera, Belgio, Ungheria e Italia, rappresentata dal 40enne Giancarlo Pedote. Il velista fiorentino ha colorato di bianco rosso e verde i foil della barca che porta il nome del suo storico partner, Prysmian.