Vela, Helly Hansen alla The Ocean Race Europe col team Canada Ocean Racing

"Siamo orgogliosi di essere al fianco di Canada Ocean Racing – Be Water Positive Team in una delle più impegnative sfide sportive al mondo", spiega Gabriele Galaverni, brand partnership director di Helly Hansen. "Al centro di tutto quello che facciamo sul mare c'è la collaborazione con i professionisti della vela. Per noi è un onore e motivo di grande ispirazione essere partner di un equipaggio che non è semplicemente impegnato a trovare il limite delle proprie prestazioni, ma vuole anche elevare il profilo della navigazione oceanica. Non vediamo l'ora di lavorare insieme al team e di mettere a loro disposizione i migliori materiali tecnici per spingere al massimo anche nelle condizioni più impegnative." Helly Hansen collabora da oltre 50 anni con gli equipaggi che partecipano a The Ocean Race, utilizzando la regata come banco di prova per sviluppare e testare il proprio abbigliamento tecnico da vela. Anche nel prossimo ciclo triennale di The Ocean Race il brand norvegese è protagonista di questa regata eccezionale, sia attraverso la partnership con Canada Ocean Racing – Be Water Positive Team sia come partner ufficiale della organizzazione di The Ocean Race. Sulla linea di partenza da Kiel in Germania, il team canadese beneficerà della più aggiornata versione della collezione Aegir, la linea oceanica sviluppata da Helly Hansen in collaborazione con alcuni dei migliori velisti del mondo che utilizza una nuova generazione di tessuti Helly Tech® Professional senza PFAS, realizzati con nylon riciclato Ocean Bound per una maggiore resistenza alle abrasioni e una più lunga durata nel tempo. Canada Ocean Racing – Be Water Positive Team e gli altri sei equipaggi di The Ocean Europe provenienti da Francia (2), Italia, Germania (2) e Svizzera, faranno tappa anche in Italia a Genova dal 3 al 7 settembre 2025.