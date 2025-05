Golf, la Ryder Cup in Irlanda dal 13 al 19 settembre 2027

La Ryder Cup 2027 si svolgerà dal 13 al 19 settembre 2027 ad Adare Manor nella contea di Limerick, in Irlanda. Le date per il 100° anniversario della competizione biennale sono state annunciate oggi dalla Ryder Cup Europe, e includono quattro giorni di preparazione, da lunedì 13 settembre a giovedì 16 settembre, seguiti da tre giorni di competizione tra Europa e Stati Uniti, da venerdì 17 settembre a domenica 19 settembre 2027. Dopo la conclusione della gara di quest'anno, che si svolgerà a Bethpage Black a New York a settembre, Adare Manor diventerà ufficialmente la prossima sede ospitante della Ryder Cup. Sarà la seconda volta che l'Irlanda ospita la Ryder Cup, dopo quella del 2006, quando il Team Europe, scapitanato da Ian Woosnam, sconfisse gli Stati Uniti con un margine record di 18½ - 9½ al K Club. Guy Kinnings, Amministratore Delegato dell'European Tour Group, ha dichiarato: "L'annuncio ufficiale delle date è sempre una pietra miliare significativa nel percorso della Ryder Cup per un paese e una sede, e siamo lieti di confermare oggi i dettagli per la gara del 2027 ad Adare Manor. "La vittoria di Rory McIlroy al Masters il mese scorso, che ha completato il Career Grand Slam, unita all'attesa dell'Open Championship di luglio, ha già aumentato l'entusiasmo intorno al golf sull'isola d'Irlanda. Questo annuncio contribuirà ad accrescere l'entusiasmo dell'Irlanda, che prosegue i preparativi per ospitare la più grande competizione a squadre del golf per la seconda volta nel 2027, quando la Ryder Cup celebrerà il suo centenario.