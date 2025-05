Golf: Pavan, Edoardo Molinari, Laporta e De Leo all'Austrian Open

Da seguire anche gli olandesi Joost Luiten (sua la gara nel 2013) e Darius Van Driel, secondo in Belgio dopo playoff, gli spagnoli Adrian Otaegui, che ha lasciato la nazionalità spagnola per quella degli Emirati Arabi Uniti con il probabile obiettivo di disputare le Olimpiadi, Luis Masaveu, anche lui nella Superlega araba, e Angel Ayora, entrambi giovani di belle prospettive come il cinese Wenyi Ding, il neozelandese Daniel Hillier e i due statunitensi Brandon Wu e Troy Merritt (quarto nel Soudal Open), membri del PGA Tour e da qualche tempo impegnati in Europa. A quattro mesi dalla Ryder Cup (26-28 settembre, Bethpage Black Course, Farmingdale, New York, USA) l`inglese Luke Donald, capitano del Team Europe, sarà in campo per le sue valutazioni, coadiuvato da Edoardo Molinari, vice capitano, entrambi confermati dopo il trionfo di Roma 2023. L`azzurro, 44enne torinese rientrato dopo un infortunio alla mano, appare peraltro in ottima forma sottolineata da due top ten e dalla conquista di un posto nel field del prossimo US Open (insieme a Pavan e a Guido Migliozzi). Pavan (48°), 36enne romano, e Laporta (55°), 34enne pugliese, sono i migliori nella Race To Dubai (ordine di merito) e De Leo, 25enne di Biella, rookie del circuito e quinto nel Kenya Open, sta facendo una buona esperienza. L`Austrian Alpine Open fa parte dei sei eventi denominati European Swing (comprensivi anche dell`Open d`Italia, 26-29 giugno, Argentario GC) con classifica speciale che premierà il vincitore con 200.000 dollari (attuale leader Reitan) consentendogli inoltre di partecipare a tutte le gare "Back 9" e al Genesis Scottish Open (Rolex Series, 10-13 luglio a North Berwick). Il montepremi è di 2.750.000 dollari con prima moneta di 467.500 dollari.