Coni, Malagò: "Parola nostalgia è sbagliata, si guarda avanti"

"No, la parola nostalgia è sbagliata. Si guarda avanti. È sempre stata anche, penso, una mia costante nella vita. Una filosofia, assolutamente. Si campa meglio". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell'evento 'Embrace the Experience: Our Road to Milano Cortina 2026' di Airbnb e Milano-Cortina 2026 a Milano, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibile nostalgia nel partecipare alle olimpiadi invernali del 2026 dopo la conclusione del suo incarico. "Poi sono sempre una persona positiva. Penso che nella vita certe cose non sono mai da interpretare come sconfitte, ma magari per intraprendere altre strade. Poi io dico sempre che ognuno è in grado di dare il proprio giudizio su questa vicenda e mi sembra che c'è un consenso abbastanza importante nel vederla nello stesso modo, ma va bene così", ha aggiunto.