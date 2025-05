Tennis: a Serena Williams premio Principessa Asturie per lo sport

Serena Williams ha ricevuto il premio Principessa delle Asturie di Spagna per lo Sport per la sua brillante carriera nel tennis. L'ex campionessa americana vanta 73 titoli nel singolare, comprese 23 prove dello Slam. Si è ritirata nel 2022 per dedicarsi alla famiglia e ai suoi interessi commerciali. Il premio ha un valore di 50mila euro. Viene assegnato ogni anno e copre diversi ambiti, incluse arte, letteratura e scienza. La cerimonia di premiazione, presieduta dalla principessa Leonor di Spagna, si svolge ogni autunno nella città di Oviedo, nel nord del Paese. Tra i vincitori passati del premio per lo sport la sciatrice Lindsey Vonn, la squadra olimpica dei rifugiati del Cio e la nazionale neozelandese di rugby.