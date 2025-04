Vela: convegno 'Sport & Turismo', al Coni presentazione 'Rome Foil Festival'

Nell'ambito del convegno sarà presentato il "Rome Foil Festival: il vento che unisce" verso il grande evento che mette insieme tre comuni guidati dai sindaci Marco Crocicchi, Claudia Maciucchi e Angelo Pizzigallo. Dal 15 al 18 maggio sul lago che bagna Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia con un programma ricco di sport agonistico, amatoriale e valoriale, che tira in barca l'industria dell'ospitalità e dell'accoglienza in nome dei sani stili di vita, dell'economia di prossimità e dell'ambiente. Tutto pensato nel rispetto delle risorse naturali e ambientali. Testimonial del territorio saranno Michele Capitani, Ginevra Giunti, Dario Gratton e Martina Barbaro. Campioni e giovani promesse che animeranno i social attraverso dimostrazioni, racconti e challenge. Si sfideranno nel coinvolgere ragazzi e ragazze che non hanno mai praticato sport acquatici. Sulle acque del Lago ci saranno anche i grandi campioni Caterina Banti, Francesco Cappuzzo, Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini. Oltre 800 studenti arriveranno da Roma per vivere il lago, lo sport e le attività ricreative, immergendosi nel percorso della sana alimentazione assieme alle scuole del territorio. Sarà lanciata una challenge per la fotografia più rappresentativa che verrà premiata il 18 maggio. Il festival, ideato da Alessandro Pace, sport manager, e organizzato con Paolo Garlando, marketing turistico territoriale, ha fatto network. Tra i presenti il presidente del Coni Giovanni Malagò, il sottosegretario del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro, il consigliere del Ministro del Turismo per i rapporti Istituzionali Gianluca Caramanna.