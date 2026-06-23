Vela, Checco Bruni con Sled trionfa al Rolex TP52 World Championship di Porto Cervo

Sled, con gli italiani Checco Bruni alla tattica e Andrea Visentini nel ruolo di navigatore, ha conquistato a Porto Cervo in Sardegna il titolo del Rolex TP52 World Championship di vela, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series e la Classe TP52. Il successo del team del giapponese Takashi Okura è arrivato al termine di nove combattutissime regate che hanno visto in azione 15 barche provenienti da 11 nazioni. Alle spalle di Sled si è piazzato il team svedese Trinity Racing di Joakim Sundberg, all’esordio nella 52 Super Series e al suo primo campionato del mondo. Terzo posto per Platoon Aviation di Harm Müller-Spreer, con Vasco Vascotto alla tattica e il campione olimpico Jordi Calafat come stratega. Per Sled si tratta del secondo titolo mondiale, dopo quello conquistato con vento forte a Palma di Maiorca nel novembre 2021. "Siamo strafelici, un campionato del mondo non si vince tutti i giorni - le parole di Checco Bruni dopo la vittoria - Sono veramente felice perché questa è la nostra terza vittoria consecutiva nella classe TP52. Abbiamo vinto l'ultima tappa qui a Porto Cervo nel 2025, finendo secondi nel circuito. Con questa abbiamo vinto le prime due tappe della 52 Super Series 2026, è un momento magico per noi e spero che continui a lungo. Ringrazio Mr. Okura, il nostro armatore che non ha potuto essere presente ma non ci ha fatto mancare nulla per vincere".