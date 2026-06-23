Vela, Checco Bruni con Sled trionfa al Rolex TP52 World Championship di Porto Cervo

Il team del giapponese Takashi Okura la spunta al termine di nove regate combattute. Secondo posto per gli svedesi di Trinity Racing, terzo il team tedesco Platoon Aviation

23 Giu 2026 - 22:16
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Sled, con gli italiani Checco Bruni alla tattica e Andrea Visentini nel ruolo di navigatore, ha conquistato a Porto Cervo in Sardegna il titolo del Rolex TP52 World Championship di vela, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series e la Classe TP52. Il successo del team del giapponese Takashi Okura è arrivato al termine di nove combattutissime regate che hanno visto in azione 15 barche provenienti da 11 nazioni. Alle spalle di Sled si è piazzato il team svedese Trinity Racing di Joakim Sundberg, all’esordio nella 52 Super Series e al suo primo campionato del mondo. Terzo posto per Platoon Aviation di Harm Müller-Spreer, con Vasco Vascotto alla tattica e il campione olimpico Jordi Calafat come stratega. Per Sled si tratta del secondo titolo mondiale, dopo quello conquistato con vento forte a Palma di Maiorca nel novembre 2021. "Siamo strafelici, un campionato del mondo non si vince tutti i giorni - le parole di Checco Bruni dopo la vittoria - Sono veramente felice perché questa è la nostra terza vittoria consecutiva nella classe TP52. Abbiamo vinto l'ultima tappa qui a Porto Cervo nel 2025, finendo secondi nel circuito. Con questa abbiamo vinto le prime due tappe della 52 Super Series 2026, è un momento magico per noi e spero che continui a lungo. Ringrazio Mr. Okura, il nostro armatore che non ha potuto essere presente ma non ci ha fatto mancare nulla per vincere".

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