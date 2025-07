Vela, che festa per la Red Bull Sailing Academy di Marina Monfalcone

Il Marina Monfalcone spicca sulla mappa della grande vela internazionale. E lo fa in grande stile, con l’apertura ufficiale della Red Bull Sailing Academy, un nuovo centro d’eccellenza pensato per formare la nuova generazione di velisti e kitesurfer d’élite. Un vero e proprio trampolino verso le competizioni più prestigiose del mondo, dal SailGP all’America’s Cup, per arrivare alle discipline olimpiche. L’Academy ha l’obiettivo di ispirare i futuri campioni e accelerare la crescita della vela ad alte prestazioni in Italia e all’estero, reclutando i migliori talenti internazionali dello sport e mettendo a loro disposizione uno dei centri di allenamento più avanzati in Europa. L’evento inaugurale di ieri ha attirato migliaia di appassionati al Marina Monfalcone, trasformata per l’occasione in un suggestivo palcoscenico vista mare tra vela e spettacolo: i tuffi dalle grandi altezze con gli high diver della Red Bull Cliff Diving World Series, Jonathan Paredes, Paula Gilabert, Oleksiy Prygorov e la triestina Elisa Cosetti; l’esibizione su slackline dell’asso Jaan Roose, che giusto un anno fa attraversò sulla fettuccia lo Stretto di Messina; e poi i trick di foilboard con Nikolas Plytas e di wakeboard con Claudia Pagnini e Massimiliano Piffaretti. Adrenalina e passione hanno animato una giornata destinata a segnare una svolta per la vela in Italia e nel mondo, celebrando un momento storico per la vela e gli sport acquatici.