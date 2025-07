Taekwondo: Hadi Tiranvalipour trionfa al Solidarity's Center Open

Una cavalcata perfetta, coronata dal successo più atteso: Hadi Tiranvalipour è il nuovo campione della categoria Senior -68 kg al 4th Solidarity's Center Open, torneo G1 svoltosi a Montargis, in Francia. L'atleta rifugiato, sostenuto e allenato dalla Federazione Italiana Taekwondo, ha conquistato la medaglia d'oro al termine di un percorso impeccabile, vincendo tutti i match disputati per 2 round a 0. Dopo aver superato gli italiani Luca Grestini (14-2, 10-5) e il lussemburghese Sekou Coulibaly (8-6, 4-3), Tiranvalipour ha dominato nei quarti contro il francese Sofiane Sifaoui (11-9, 12-0) e ha confermato la sua superiorità anche in semifinale, imponendosi sul tedesco Enis Calik (5-4, 4-2). In finale avrebbe dovuto affrontare l'altro atleta rifugiato in gara, Ali Reza Abbasi, ma il ritiro per infortunio dell'avversario ha consegnato a Tiranvalipour il titolo senza combattere. La vittoria assume un significato ancora più profondo considerando il valore simbolico di questo evento, nato per offrire opportunità ad atleti rifugiati e provenienti da contesti complessi. Il successo di Tiranvalipour rappresenta una testimonianza concreta di determinazione, talento e volontà di costruire, attraverso lo sport, una nuova strada verso il futuro.