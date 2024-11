VELA: CAMPIONATI EUROPEI NACRA 17; A PALERMO SBARCANO I BIG

I big della vela internazionale da mercoledì a domenica saranno a Palermo, nel golfo di Sferracavallo, per disputare i campionati Europei Nacra 17. Domani il via con la cerimonia d'apertura, da mercoledì a domenica barche in acqua, con alcuni protagonisti dei più importanti circuiti del mondo. La borgata marinara accoglierà velisti provenienti da Australia, Austria, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti d'America. In gara diciotto equipaggi, trentasei velisti, in rappresentanza di tredici Paesi. Ci saranno anche alcuni reduci dalle Olimpiadi di Parigi 2024 come gli austriaci Brin Liddell e Rhiannan Brown e i belgi Lucas Claeyssens ed Eline Verstraelen; belgi anche altri due big, Kwinten e Lieselotte Borghijs, campioni del mondo junior lo scorso luglio. Sulla linea di partenza anche il team italiano composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei del gruppo sportivo dell'aeronautica militare. Un palmarès di tutto rispetto per questa coppia, dai titoli mondiali (nella categoria U24 nel 2018, nel 2019 e nel 2021), agli argenti mondiali nel 2021 e 2022, nonché altri podi europei "Siamo onorati di ospitare una regata così importante - sottolinea Giuseppe Giunchiglia, presidente del Circolo velico di Sferracavallo - e ringraziamo la classe per la fiducia riposta. Una classe olimpica così cara ai colori azzurri anche grazie alla fresca vittoria di Ruggero Tita e Caterina Banti a Parigi 2024, coppia di campioni allenati da Gabriele Bruni che ringraziamo per il supporto e il coinvolgimento nell'organizzazione" I campionati europei Nacra 17 prenderanno il via domani con le operazioni di registrazione e il Competitors meeeting. Barche in acqua - condizioni meteo permettendo - mercoledì alle 11 per la prima giornata di prove. Domenica la classifica finale