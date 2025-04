Vela: Auckland non sarà sede della 38.a Coppa America

Non sarà Auckland ha ospitare la 38/a edizione della Coppa America di vela, nel 2027. Il governo neozelandese e il ministero delle Imprese hanno deciso infatti di non sostenere il progetto, hanno fatto sapere "con delusione ma anche comprensione" il Royal New Zealand Yacht Squadron e il team Emirates New Zealand, detentori del trofeo vinto lo scorso anno a Barcellona. Entrambi, si legge in una nota, si sono mossi nella consapevolezza che serviva una combinazione di sostegno privato, governo locale e governo centrale per realizzare il progetto. "Nonostante i vantaggi economici derivanti dall'ospitare la Coppa America e altri grandi eventi siano dimostrati - si sottolinea, citando il miliardo di euro di vantaggi economici a Barcellona nel 2024 - comprendiamo che ci sono altre priorità per il governo neozelandese in questo momento".