Vela: a Pescara sabato e domenica tappa finale Optisud

A Pescara, si disputerà la tappa finale di 'Optisud' la competizione velica del Centro Sud Italia, dedicata ai giovanissimi, in programma sabato e domenica 25 maggio. La gara è riservata ad atleti dai 9 ai 15 anni della classe Optimist e vedrà la partecipazione di circa 200 giovani. Quella di Pescara è la terza ed ultima tappa del circuito OptiSud e, a conclusione delle 3 tappe, sarà assegnata ad un atleta, ad estrazione, un'imbarcazione Optimist completa in ogni sua parte. L'Optimist è un monoscafo dotato di una singola vela, solitamente utilizzato per l'introduzione a questa disciplina. Ad organizzare e patrocinare l'iniziativa l'assessore allo Sport e il Comune di Pescara, tra gli organizzatori Francesco Ettorre presidente Federazione italiana vela (Fiv), Alessandra Berghella vice presidente FIV IX Zona Abruzzo e Molise, Alessandro Pavone presidente Circolo autico Pescara 2018 e Gianni Taucci, presidente del porto turistico Marina di Pescara.