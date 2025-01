Valentino Rossi: "Simoncelli rimpianto che resta. Bellissimo Hamilton in Ferrari"

Valentino Rossi in un'intervista al Corriere della Sera: "Miracolato dopo 26 anni di motomondiale?"La mattina mi sveglio, mi accorgo di essere tutto di un pezzo, sano e salvo, e sono contento. Il merito va alla fortuna, ma anche all'attenzione che metti per preservare il tuo corpo, per ragionare. Ricordo un sacco di attimi precisi, un sorpasso preparato e riuscito, l'intenzione di una mossa senza sapere se ne verrai fuori, l'istante che innesca un incidente", continua Valentino Rossi. Che poi ricorda Marco Simoncelli: "Cavolo, è appena passato il suo compleanno, 20 gennaio. Eh, molti pensieri che il tempo addolcisce. Mi dico: che peccato non stare vicini, vedere cosa avrebbe combinato il Sic da amico e da avversario, generoso come era. È un rimpianto che resta". Il 'Dottore', alla domanda se avrebbe preso Lewis Hamilton in Ferrari, risponde: "Certo, è una cosa bellissima. Vederlo lì, con la tuta rossa, emoziona anche me. Voglio proprio capire come se la cava. E come se la cava Leclerc".