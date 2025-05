Us Open, per Arthur Ashe Stadium restyling da 800 milioni dollari

L'Arthur Ashe Stadium degli U.S. Open sarà oggetto di una ristrutturazione nell'ambito di un progetto da 800 milioni di dollari annunciato dalla U.S. Tennis Association, che considera il più grande investimento singolo nella storia del suo torneo del Grande Slam. Lunedì, la USTA ha annunciato di voler finanziare i lavori di ristrutturazione del Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows senza alcun aiuto da parte dell'amministrazione cittadina. I lavori dovrebbero essere completati in tempo per gli U.S. Open del 2027 e includono la costruzione di un centro di allenamento per i giocatori dal valore di 250 milioni di dollari.