Universiadi invernali: due ori e due argenti degli azzurri

Due medaglie d'oro e due d'argento nella penultima giornata delle Universiadi invernali di Torino 2025. Proprio nel giorno del suo 22/o compleanno la snowboarder Elisa Fava ha vinto lo slalom parallelo battendo in finale l'austriaca Carmen Kainz. L'atleta, studentessa in Psicologia all'Università di Torino, ieri aveva vinto l'argento nel gigante parallelo. Nella gara maschile di slalom, nello snowboard, argento a Simon Dorfmann, nella finale vinta dall'austriaco Matthaus Pink. L'altro oro di giornata degli azzurri è stato conquistato nel freestyle (ski cross) da Nathalie Bernard, mentre la gara maschile è stata vinta dallo svedese Erik Wahlberg. Nello sci alpino medaglia d'argento per Stefano Pizzuto nello slalom, dietro al giapponese Takayuki Koyama. Nella biathlon medaglia d'oro alla francese Nathanael Peaquin nella 15 km maschile, all'ucraina Daryna Chalik nella 12,k femminile.