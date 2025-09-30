Univela, ecco i risultati del Trofeo Claudio 2025

© Ufficio Stampa
Grande soddisfazione per la vela bresciana: la Società Canottieri Garda Salò ha conquistato il prestigioso Trofeo Claudio 2025, disputato nel weekend nelle acque di Campione del Garda.
La manifestazione, organizzata da Univela Sailing con il supporto di Regione Lombardia, ha richiamato 14 squadre provenienti da tutta Italia, impegnate in oltre 160 match race caratterizzati da vento forte e condizioni impegnative.
Dopo due giorni di round robin serrati, la squadra di Salò — guidata dall’allenatore Marco Baruzzi, allievo dello stesso Claudio Brighenti a cui il trofeo è intitolato — si è distinta fino a conquistare la finale, superando il Circolo Velico di Ostia. Al terzo posto il Circolo Velico Ravennate, davanti allo Yacht Club Italiano di Genova.
«Vincere a Campione, davanti alla nostra gente e in un evento che porta il nome di Claudio, ha un valore speciale», ha commentato Baruzzi al termine della premiazione.
Un’edizione dal forte legame con il territorio
Il trofeo ha assunto un significato ancora più intenso grazie alla presenza dei figli di Claudio Brighenti — Adam, Ariel e Gabrio — che hanno consegnato i premi insieme al Presidente del Comitato di Regata, Ezio Pozzengo, e al Presidente degli Arbitri, Giuseppe Lallai.
Oltre 20 volontari hanno contribuito alla sicurezza e alla gestione del campo di regata, affiancando una squadra di arbitri e giudici nazionali che ha garantito il corretto svolgimento della competizione.
Il Trofeo Claudio, presentato lunedì scorso a Palazzo Lombardia in Regione, è stato il preludio di quello che il prossimo anno sarà il Campionato Europeo della Classe Optimist che si svolgerà proprio a Univela Campione del Garda.
Regione Lombardia, nella persona del Sottosegretario allo Sport Federica Picchi, ha confermato che sosterrà l’evento nel 2026 che richiamerà centinaia di giovani velisti da tutta Europa e che vede l’Italia la nazione più forte.
Classifica finale Trofeo Claudio 2025
1.Società Canottieri Garda Salò
2.Circolo Velico di Ostia
3.Circolo Velico Ravennate
4.Yacht Club Italiano (Genova)
Un successo sportivo che conferma il ruolo centrale del Garda bresciano nella vela nazionale e che porta ancora una volta la Canottieri Garda Salò sul gradino più alto del podio in un evento dal grande valore sportivo e simbolico.
