Spada azzurra: Diego Confalonieri nominato ct della nazionale maschile

30 Set 2025 - 22:36

Diego Confalonieri è stato nominato ct della Nazionale azzurra di spada maschile. Il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, ha ufficializzato all'alba della nuova stagione agonistica la decisione, condivisa con il Consiglio federale e con il Ct già in carica Dario Chiadò che resta alla guida del settore spada femminile. "Una scelta che dà continuità al percorso intrapreso da febbraio, quando d'intesa con il Responsabile d'arma Chiadò optammo per affidare al maestro Confalonieri la delega per la spada maschile - ha spiegato il Presidente federale Mazzone -. Sono estremamente felice del lavoro svolto fin qui e della piena condivisione sulla strada da seguire nel prossimo futuro: sdoppiare la guida tecnica dell'arma che in Italia ha il maggior numero di praticanti, e che rappresenta il panorama più vasto e globale anche dal punto di vista internazionale, è un segnale di rafforzamento, di rilancio, dell'attenzione e dell'impegno per portare avanti l'ambizione di essere sempre più protagonisti dello scenario mondiale. Una sfida che affidiamo a due professionisti straordinari. La riconferma di Dario Chiadò ha portato la spada femminile a confermarsi in testa al ranking mondiale, con la vittoria della Coppa del Mondo 2025. L'avvento di Confalonieri alla guida del settore maschile, poi, ha dato ulteriore entusiasmo e motivazioni a un gruppo che ha già inserito nuovi giovani di valore e che potrà crescere ancora per esprimere tutto il suo potenziale. Un lavoro che Diego, da ct, saprà condurre con il carisma e le capacità che lo contraddistinguono".

"Ci tengo a ringraziare, per la fiducia che è stata riposta in me, il Presidente e il Consiglio federale. Un sincero e doveroso ringraziamento va al CT Dario Chiadò per il percorso fatto fino a oggi, e che prosegue perché nella nostra visione comune il settore maschile e quello femminile continueranno a lavorare in sinergia: non diventeremo due entità separate ma saremo, insieme, la spada azzurra. Con i ragazzi porteremo avanti il lavoro già impostato nei mesi scorsi, mettendoci tutto l'entusiasmo e la determinazione che sento di poter trasmettere. L'obiettivo, partendo da un'ottima spina dorsale, sarà aiutare anche i più giovani a crescere e a fare il salto di qualità. Chiederò e sono certo d'ottenere il massimo impegno da parte di tutti e un grande attaccamento a questa Nazionale: perché siamo l'Italia e dovremo avere l'ambizione d'affrontare ogni gara per vincere", ha dichiarato il nuovo ct Confalonieri.

