Ciclismo, Europei crono: i convocati azzurri per Drome-Ardeche

A pochi giorni dal mondiale in Ruanda, che ha visto l'Italia chiudere al primo posto il ranking per Nazioni, si torna a gareggiare per i Campionati Europei, giunti quest'anno alla decima edizione. Le prove continentali si svolgeranno da mercoledì 1° ottobre a domenica 5 nei dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche (Francia). A ridosso del primo giorno di gare, che vedrà impegnate tutte le categorie nelle cronometro individuali, sono stati diramati i nominativi dei convocati per le prove contro il tempo. Torna in Nazionale Filippo Ganna, che sarà impegnato sia nella crono individuale che nel Mixed Team Relay. Doppio impegno anche per Lorenzo Milesi, già campione del mondo crono U23 a Glasgow, per la campionessa olimpica nella Madison Vittoria Guazzini, che in Australia, nel 2022, ha conquistato il titolo mondiale U23 di specialità, e per Federica Venturelli, già bronzo in Ruanda. Domani saranno comunicati i convocati per le prove su strada.
Questa la lista: cronometro - Maria Acuti - Biesse Carrera Premac (Donne Junior); Elena De Laurentiis - Team Di Federico (Donne Junior); Riccardo Colombo - Bustese Olonia A.S.D. (Junior); Davide Frigo - Team Tiepolo Udine (Junior); Francesca Pellegrini - UAE Development Team (Donne U23); Federica Venturelli - UAE Development Team (Donne U23); Davide Donati - Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies (U23); Nicolas Milesi - Arkéa B&B Hotels Cont. (U23); Vittoria Guazzini - G.S. Fiamme Oro (Donne Elite); Filippo Ganna - Ineos Grenadiers (Elite); Lorenzo Milesi - Movistar Team (Elite);
Mixed relay Junior - Maria Acuti - Biesse Carrera Premac; Matilde Rossignoli - BFT Burzoni; Linda Sanarini - BFT Burzoni; Davide Frigo - Team Tiepolo Udine (Junior); Riccardo Colombo - Bustese Olonia A.S.D.; Ruben Ferrari - GB Team Pool Cantù A.S.D.;
Mixed Relay Elite - Elena Cecchini - Fiamme Azzurre / Team SD Worx; Vittoria Guazzini - G.S. Fiamme Oro; Federica Venturelli - UAE Development Team; Marco Frigo - Israel - Premier Tech; Filippo Ganna - INEOS Grenadiers Lorenzo Milesi - Movistar Team.
