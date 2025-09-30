Ciclismo, Europei crono: i convocati azzurri per Drome-Ardeche

A pochi giorni dal mondiale in Ruanda, che ha visto l'Italia chiudere al primo posto il ranking per Nazioni, si torna a gareggiare per i Campionati Europei, giunti quest'anno alla decima edizione. Le prove continentali si svolgeranno da mercoledì 1° ottobre a domenica 5 nei dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche (Francia). A ridosso del primo giorno di gare, che vedrà impegnate tutte le categorie nelle cronometro individuali, sono stati diramati i nominativi dei convocati per le prove contro il tempo. Torna in Nazionale Filippo Ganna, che sarà impegnato sia nella crono individuale che nel Mixed Team Relay. Doppio impegno anche per Lorenzo Milesi, già campione del mondo crono U23 a Glasgow, per la campionessa olimpica nella Madison Vittoria Guazzini, che in Australia, nel 2022, ha conquistato il titolo mondiale U23 di specialità, e per Federica Venturelli, già bronzo in Ruanda. Domani saranno comunicati i convocati per le prove su strada.