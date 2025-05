Valori lascia corsa presidenza Cip, De Sanctis unico candidato

Roberto Valori ha deciso che non presenterà la propria candidatura alla presidenza del Comitato Paralimpico Italiano. L'ex presidente della Federnuoto Paralimpica, oggi vicepresidente vicario del Cip, comunica la decisione attraverso una nota congiunta con Marco Giunio De Sanctis, attuale presidente della Federazione Italiana Bocce, che resta così al momento il candidato unico alla successione di Luca Pancalli. "La disputa elettorale ha creato una spaccatura in seno al movimento - è il pensiero condiviso da Valori e De Sanctis - e la soluzione unitaria rappresenta una scelta responsabile, anche alla luce dell'esito delle elezioni primarie di FSP, atleti, tecnici, Enti di promozione, discipline associate, associazioni benemerite, volta a garantire sin da subito visione e prospettiva al Comitato, vista anche la nostra complementarità". Valori spiega: "Ho ritenuto di dover fare un passo indietro quando ho percepito che la conflittualità generata dal dibattito elettorale avrebbe avuto un impatto negativo sul movimento anche a scrutinio concluso. Con De Sanctis abbiamo scelto la strada del dialogo e auspico che la soluzione condivisa sia di esempio e di buon auspicio per le sfide che attendono il Comitato". Conclude De Sanctis: "Valori mi ha proposto poi il suo supporto per i programmi futuro e ho immediatamente accettato, sono certo che il mondo paralimpico apprezzerà questo gesto".