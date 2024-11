TUFFI: AZZURRI IN COLLEGIALE A ROMA, DT BERTONE 'UN NUOVO INIZIO IN VISTA LA 2028'

Successivamente l'intervento del direttore tecnico Oscar Bertone. "Ripartiamo da zero ma con entusiasmo ancora maggiore. Tutti i big hanno deciso di continuare fino alle Olimpiadi di Los Angeles ma non devono sentirsi sicuri del posto in Nazionale, anzi. I giovani avranno la possibilità di inserirsi e soprattutto di partecipare alle maggiori competizioni internazionali: mondiali ed europei. Da loro, però, pretendiamo un cambio netto nei programmi da portare in gara e anche nella semplice gestione della vita quotidiana: andamento scolastico, alimentazione corretta e vita fuori dalla piscina irreprensibile. Questo collegiale è stato inserito proprio all'inizio della stagione, perchè rappresenta un nuovo inizio per tutti. Mi aspetto da tutti miglioramenti importanti fin da quest'anno in cui vi saranno in programma gli Europei nel mese di maggio e i Mondiali a giugno. Come detto dal dottor Bonifazi, vogliamo trasformare le medaglie di legno, in materiale pregiato: sarà difficile, perché le altre Nazioni non si fermeranno, ma i mezzi per crescere ci sono tutti. Tutti i ragazzi qui presenti avranno la possibilità di venire al Centro di preparazione olimpica tutte le volte che vorranno, indipendentemente dalle convocazioni ufficiali. Avranno a disposizione sempre tutto lo staff federale: medico, nutrizionista, fisioterapista e preparatore atletico. La strada verso Los Angeles è tracciata e parte da qui, da Roma".