Trofeo Città di Potenza, una domenica a tutta velocità

Sarà il circuito cittadino di 3,2 km di viale dell'Unicef a ospitare domani, domenica 27 aprile, l'ottava edizione della corsa automobilistica 'Trofeo Città di Potenza - II Memorial Nicola Maitilasso'. La gara apre il Campionato italiano Acisport di specialità con 82 piloti iscritti. L'avvio della manifestazione - organizzata dalla Asd Basilicata Motorsport con il patrocinio e il sostegno del Comune e dell'Automobile Club di Potenza - è previsto alle ore 8.40, preceduto da un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco. "L'evento - spiega il presidente della Basilicata Motorsport, Carmine Capezzera - nasce come gesto di affetto e di memoria per Nicola Maitilasso, pilota appassionato scomparso prematuramente, ma ancora oggi profondamente presente nel cuore di tutti noi. Il Memorial non è soltanto una competizione, ma un momento di condivisione e riflessione, che unisce la passione per i motori al valore del ricordo".