Triathlon: Italia d'argento nella Mixed Relay a Roma

04 Ott 2026 - 15:20
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Una chiusura d'argento per la Suzuki World Triathlon Cup Roma 2026. Dopo le due gare individuali di sabato, che hanno visto Bianca Seregni quinta e Nicola Azzano quarto, gli Azzurri salgono sul podio nella Mixed Relay e chiudono con una medaglia una due giorni di grande triathlon internazionale al Laghetto dell'EUR. Paola Sacchi, Nicola Azzano, Bianca Seregni ed Euan De Nigro hanno condotto la gara nelle posizioni di vertice, lottando fino all'ultima frazione per la vittoria. A imporsi è stata la Gran Bretagna, con Olivia Mathias, Connor Bentley, Kate Waugh e Alex Yee, protagonista nelle fasi decisive della gara. Medaglia di bronzo per il Portogallo, con Maria Tomé, João Nuno Batista, Mariana Vargem e Miguel Tiago Silva. Per l'Italia è un argento di prestigio, conquistato davanti al pubblico di casa in una gara dal livello internazionale elevatissimo e con alcuni dei protagonisti più attesi del triathlon mondiale. Un risultato che completa nel modo migliore la quarta edizione della World Triathlon Cup Roma, quest'anno targata Suzuki, e un fine settimana che ha visto la Capitale al centro del calendario internazionale della multidisciplina. Sabato, nelle gare individuali sulla distanza Sprint, erano arrivati due piazzamenti di grande rilievo. Bianca Seregni aveva chiuso al quinto posto nella prova femminile, con Paola Sacchi nona e Verena Steinhauser decima, mentre Nicola Azzano aveva sfiorato il podio nella gara maschile, terminando quarto dopo essere rimasto fino alla fase conclusiva nel gruppo che si è giocato le medaglie.

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