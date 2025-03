Trento: da ateneo campagna contro doping, tra ospiti Abodi e Pigozzi

Si scrive '100% Me', si legge campagna nazionale di prevenzione realizzata dall'Università di Trento e finanziata dal ministero della salute. Obiettivo: informare sull'uso nocivo di sostanze per migliorare performance sportive e immagine fisica. Oggi la presentazione a Rovereto. Il progetto, coordinato da Ornella Corazza e da Thomas Zandonai dell'Addiction science lab del Dipartimento di psicologia e scienze cognitive dell'ateneo, vuole approfondire le conseguenze delle dipendenze per individuare soluzioni innovative di prevenzione, diagnosi e trattamento. Sotto la lente, in particolare, le sostanze emergenti nello sport come le performance enhancing drugs. Sono previsti gli interventi tra gli altri di Olivier Rabin, direttore senior di scienza e medicina della World anti-doping agency; Fabio Pigozzi, presidente dell'Organizzazione nazionale anti-doping; Tito Giovannini della Fondazione Milano-Cortina 2026 e dello psichiatra Pierluigi Simonato. E' attesa la partecipazione del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.