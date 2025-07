Pallavolo, ct De Giorgi: "Italia a caccia di risultati importanti"

"Andiamo a caccia di cose importanti ed abbiamo lo spirito per cercare di portare a casa grandi risultati". Così Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo, in partenza dall'aeroporto di Fiumicino, alla volta di Ningbo in Cina, dove si disputeranno le Finals della Volleyball Nations League in programma dal 30 luglio al 3 agosto. Gli Azzurri hanno lasciato, a bordo di un pullman, il centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" di Roma, per raggiungere l'aeroporto Leonardo da Vinci, dove si imbarcheranno su un volo di linea diretto per Pechino. Quattordici i convocati da Mister De Giorgi. "Finita la terza settimana di partite a Lubiana, dovevamo partire abbastanza presto per la Cina: per questo abbiamo fatto due giorni di preparazione a Roma abbastanza intensi, che però sono andati abbastanza bene. Siamo lanciati", ha concluso prima di concludere le operazioni di check-in allo scalo romano.