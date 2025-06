Travel ban di Trump ha esenzioni per Coppa del mondo e Olimpiadi

Il 'travel ban' firmato ieri da Donald Trump contiene un'esenzione che potrebbe applicarsi a giocatori, personale o familiari di club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club 2025, alla Coppa del Mondo Fifa 2026 o alle Olimpiadi del 2028. Il provvedimento prevede un'eccezione, delineata nella sezione 4 dell'ordinanza, che stabilisce che "qualsiasi atleta o membro di una squadra sportiva, inclusi allenatori, persone che svolgono un ruolo di supporto necessario e parenti stretti, in viaggio per la Coppa del Mondo, le Olimpiadi o altri importanti eventi sportivi stabiliti dal segretario di Stato" non è soggetto al divieto. Non è chiaro, secondo il Guardian, se la "Coppa del Mondo" menzionata nell'esenzione si applichi sia alla Coppa del Mondo del 2026, che vedrà la partecipazione di squadre internazionali, sia alla Coppa del Mondo per Club del 2025, che vedrà quest'anno la partecipazione di molte delle migliori squadre di club del mondo in varie città degli Stati Uniti. Non è inoltre chiaro se il divieto costringerà i giocatori con base negli Stati Uniti che giocano a livello internazionale per Paesi soggetti al divieto a rientrare in anticipo dall'attuale finestra internazionale della Fifa. Il Venezuela, ad esempio, ha tre giocatori in rosa che militano nella Major League Soccer. Sono in programma due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo: una contro la Bolivia venerdì sera e un'altra contro l'Uruguay martedì. Il divieto di viaggio imposto da Trump entrerà in vigore lunedì 9 giugno.