Trail dei Laghi Fortorini, sabato in 200 alla prima edizione

"È la prima volta in assoluto che corro nel Beneventano e sarà un'esperienza tutta da scoprire. Ho visto il percorso e ho potuto notare che lungo i 10 chilometri c'è un dislivello complessivo di 450 metri. Ho anche ammirato alcune immagini e sono certo che sarà un piacere anche per la vista, tenuto conto che sicuramente non sono in gara per vincere ma solo per concludere la prova". Marco Olmo è un ultramaratoneta ed esperto di ultra-trail tra i più conosciuti. Dall'alto di un'esperienza che a 76 anni l'ha portato a girare l'Italia in lungo e largo ed essere spesso anche all'estero, affronta questa nuova avventura con la consapevolezza che "sarà un momento per ritrovare gente con la quale abbiamo sostenuto altre prove e conoscere persone che invece non ho mai incontrato finora". Marco Olmo è tra i duecento iscritti al primo Trail dei Laghi Fortorini, manifestazione podistica in programma sabato 12 luglio, con partenza alle ore 17 e durata massima prevista pari ad un'ora e 45 minuti. Il via da San Giorgio la Molara, l'arrivo a Foiano di Val Fortore, attraversando altri tre comuni (Montefalcone di Val Fortore, San Marco dei Cavori e Molinara). "Sono convinto che sarà un bel momento e sono certo che, vista anche la compagine organizzativa messa in campo, questo trail può diventare un appuntamento fisso nel programma nazionale annuale". La gara è organizzata dalla società sportiva Napoli Nord Maratohn con il patrocinio di Coni e Fidal e dei comuni attraversati. Si parte a ridosso del lago Mignatta, il traguardo sarà posto nelle vicinanze del lago San Giovanni: "Non vedo l'ora di poter ammirare dal vivo le bellezze che ho per ora guardato in foto - conclude Olmo - Sono stato in passato a correre nel Casertano, ora debutto in questa area che ritengono abbia potenzialità tali da poter diventare un importante punto di riferimento per prove di questo tenore".