Tour de France: nel 2027 la gara partirà da Edimburgo

Novità per l'edizione 2027 del Tour de France che partirà da Edimburgo, capitale della Scozia. Lo riporta Le Parisien, ricordando che è la terza volta - nel corso del XXI secolo - che la corsa inizia nel Regno Unito. Nel 2007 la Grand Départ si era svolta a Londra, sette anni dopo nello Yorkshire, riscuotendo un grande successo. Dopo la partenza da Edimburgo, che avverrà di venerdì come già accaduto con la Grand Départ del 2022 a Copenaghen, i corridori passeranno per Inghilterra e Galles per poi raggiungere la Francia. "La candidatura della Scozia risale a una dozzina di anni fa", afferma Christian Prudhomme , direttore del Tour de France. "Ma nel 2014 abbiamo scelto lo Yorkshire perché è più vicino alla Francia - ha aggiunto - Ma con questa modifica alla normativa, che ci consente, una volta ogni quattro anni, di partire non di sabato ma di venerdì, tutto cambia".