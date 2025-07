E' già finito il Tour de France di Filippo Ganna. Il corridore della Ineos-Grenadiers, coinvolto in una caduta dopo circa 50 km della prima tappa con partenza e arrivo a Lille, ha provato a rialzarsi ma è stato costretto a ritirarsi dopo pochi chilometri, visibilmente dolorante. Quello di Ganna è il primo ritiro in questa edizione della Grande Boucle. Inizia così nel peggiore dei modi il Tour de France per l'Italia e per la Ineos.