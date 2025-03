Tiro: Morto Vazquez Rana, presidente Issf per 38 anni

Prima che dirigente Olegario Vazquez Rana è stato atleta, e come tiratore ha rappresentato il Messico in quattro edizioni delle Olimpiadi, a Tokyo 1964 a Montreal 1976. È stato anche detentore del primato mondiale di carabina ad aria compressa. In segno di lutto per la sua morte la bandiera olimpica rimarrà per tre giorni a mezz'asta in tutte le strutture del Cio.