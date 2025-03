Tiro con l'arco: Vegas Shoot e finali Indoor Series, 25 azzurri in gara

A Las Vegas è in programma dal 5 al 9 marzo la più grande gara arcieristica del mondo con quasi 4000 partecipanti. La competizione, che prevede un ricco premio in denaro per coloro che riusciranno a concludere il proprio fine settimana di gare colpendo solo il 10, avrà al suo interno anche le finali delle Indoor World Series che andranno in scena domenica 9 marzo. Saranno 25 gli arcieri italiani che raggiungeranno Las Vegas. Ci saranno i protagonisti nell'ultimo Europeo di Samsun come Ferruccio Berti (Arcieri Iuvenilia) e Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre) nell'arco nudo, Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia), Giulia Di Nardo (Arcieri Delle Alpi), Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino), Elisa Roner (Fiamme Gialle) nel compound e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro) nell'arco olimpico. Oltre a loro ci saranno altri arcieri di punta del movimento arcieristico azzurro Viviano Mior (Kosmos Rovereto), Jesse Sut (Kosmos Rovereto), oltre al due volte vincitore del Vegas Shoot, nel 2016 e 2019, Sergio Pagni (Arcieri del Micco), Irene Franchini (Fiamme Azzurre) e Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) nel compound, e Vanessa Landi (Aeronautica Militare), Marco Morello (Aeronautica Militare), David Pasqualucci (Aeronautica Militare) e Mauro Nespoli (Aeronautica Militare) nell'arco olimpico. I momenti più importanti delle lunghe giornate di Las Vegas, come le finali delle Indoor Series e gli ultimi atti del Vegas Shoot saranno visibili in diretta streaming su Archery +, TV ufficiale della World Archery.