Golf: DP World Tour, a Martin Couvra il Turkish Open, 17° Migliozzi

Doppietta francese nei due circuiti europei di golf. Infatti Martin Couvra ha vinto il Turkish Airlines Open nel DP World Tour e Clement Charmasson si è imposto nel Challenge de España sull'HotelPlanner Tour. Couvra, sul percorso del Regnum Carya Golf & Spa Resort (par 71), ad Antalya in Turchia, ha concluso con 267 (65 66 72 64, -17) colpi e ha superato lo spagnolo Jorge Campillo e il cinese Haotong Li, secondi con 269 (-15). In quarta posizione con 271 (-13) l'inglese Brandon Robinson Thompson, che era in vetta dopo tre giri, in quinta con 272 (-12) l'olandese Joost Luiten e l'inglese Matthew Southgate e in settima con 273 (-11) il sudafricano Robin Williams, lo spagnolo Nacho Elvira e gli inglesi Jordan Smith, Sam Bairstow e Chris Wood. In buona classifica gli azzurri con Guido Migliozzi, 17° con 275 (68 68 71 68, -9), tornato a un buon rendimento dopo una serie di gare in cui non si era espresso come nelle sue possibilità. Un colpo in più per Edoardo Molinari (70 68 67 71) e per Gregorio De Leo (67 71 69 69), 24.i con 276 (-8). Martin Couvra, 22enne di Cannes, professionista dal 2023, prima di questo torneo aveva ottenuto un successo nel Challenge de España (HotelPlanner Tour), poi lo scorso anno ha conquistato la 'carta' per il circuito maggiore con il 17° posto nella Road To Mallorca 2024 (ordine di merito) sul secondo tour continentale. Ha rimontato dal quinto posto con un parziale di 64 (-7, nove birdie, due bogey), miglior score del turno, e per l'impresa è stato premiato con un assegno di 467.500 dollari su un montepremi di 2.750.000 dollari. E' uscito al taglio per un colpo di troppo Francesco Laporta, 67° con 142 (68 74, par).