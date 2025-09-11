Tiro con l'arco: Mondiali targa, Borsani quarto, Azzurre eliminate

Matteo Borsani conquista il quarto posto assoluto ai Mondiali Targa di Gwangju (KOR) dopo la sconfitta nel match per il bronzo con il padrone di casa Kim Je Deok 3-7. È il miglior risultato in carriera per il giovane arciere (22 anni) che nelle scorse settimane aveva vinto l'oro ai World Games nel tiro di campagna e oggi raggiunge una finale che all'Italia dell'arco mancava dal 2019 con il quarto posto di Mauro Nespoli a 's-Hertogenbosch. L'azzurro, seguito in campo dal tecnico Michele Frangilli campione mondiale nel 2003 e oro a Londra 2012, dopo il quinto posto nel ranking round e la vittoria di ieri contro il compagno Mauro Nespoli, oggi ha continuato a vincere prima contro lo spagnolo Pablo Acha 6-2 e poi con il monumento del tiro con l'arco mondiale Brady Ellison (USA). Lo statunitense, vice campione olimpico in carica e primatista del mondo, solo per citare due dei tantissimi successi della sua carriera, si è piegato a Borsani allo shoot off 6-5 (10*-10) con l'azzurro che è partito meglio, poi è stato rimontato e infine ha vinto alla freccia di spareggio con un 10 che si infila nella X.