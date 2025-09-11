Logo SportMediaset
Tiro con l'arco: Mondiali targa, Borsani quarto, Azzurre eliminate

11 Set 2025 - 12:07

Matteo Borsani conquista il quarto posto assoluto ai Mondiali Targa di Gwangju (KOR) dopo la sconfitta nel match per il bronzo con il padrone di casa Kim Je Deok 3-7. È il miglior risultato in carriera per il giovane arciere (22 anni) che nelle scorse settimane aveva vinto l'oro ai World Games nel tiro di campagna e oggi raggiunge una finale che all'Italia dell'arco mancava dal 2019 con il quarto posto di Mauro Nespoli a 's-Hertogenbosch. L'azzurro, seguito in campo dal tecnico Michele Frangilli campione mondiale nel 2003 e oro a Londra 2012, dopo il quinto posto nel ranking round e la vittoria di ieri contro il compagno Mauro Nespoli, oggi ha continuato a vincere prima contro lo spagnolo Pablo Acha 6-2 e poi con il monumento del tiro con l'arco mondiale Brady Ellison (USA). Lo statunitense, vice campione olimpico in carica e primatista del mondo, solo per citare due dei tantissimi successi della sua carriera, si è piegato a Borsani allo shoot off 6-5 (10*-10) con l'azzurro che è partito meglio, poi è stato rimontato e infine ha vinto alla freccia di spareggio con un 10 che si infila nella X. 

12:07
Tiro con l'arco: Mondiali targa, Borsani quarto, Azzurre eliminate
11:06
A Imola l'Historic Minardi Day', attesi campioni del Motorsport
23:33
Tennis, Berrettini torna in campo in Cina: "Ci vediamo ad Hangzhou"
23:25
Eurobasket: Germania-Slovenia 99-91, Doncic fuori dal torneo
22:31
Tennis, Cobolli: "Spero di far parte della squadra di Coppa Davis"