Nuoto: Proud annuncia presenza agli 'Enhanced Games'

Il nuotatore britannico Ben Proud, uno dei più grandi velocisti freestyle dell'ultimo decennio (campione del mondo nel 2023, argento a Parigi 2024 e argento Mondiale a Singapore lo scorso mese) prenderà parte dagli Enhanced Games, evento multisportivo fondato dall'imprenditore australiano Aron D'Souza, che consente agli atleti di utilizzare sostanze dopanti senza essere sottoposti a test antidoping. "Per 15 anni, il nuoto mi ha definito. Ha plasmato le mie decisioni, i miei sacrifici e la direzione della mia vita. Ogni mia mossa - dove vivere, come allenarmi, a cosa rinunciare - è stata motivata dal desiderio di essere la migliore versione di me stesso in piscina, di dimostrare di essere all'altezza sulla scena mondiale". Si legge nel suo messaggio in cui annuncia il ritiro. "Ho raggiunto un punto in cui mi sento profondamente soddisfatto di tutto ciò che ho realizzato nella mia carriera. Il mio cuore è colmo di soddisfazione e so di essere pronto ad andare avanti e ad abbracciare qualcosa di nuovo. Ecco perché mi ritirerò dallo sport tradizionale per competere negli Enhanced Games. Questa non è la fine del mio viaggio: è l'inizio di un nuovo capitolo", ha concluso Proud.