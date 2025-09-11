F1, Verstappen: "Incognita 2026, da papà ho trovato la felicità"

Logo SportMediaset
"Le monoposto saranno più lente, avranno più potenza, ma meno carico aerodinamico. Credo che guidarle sarà molto diverso. Ma speriamo che questi nuovi regolamenti e le nuove monoposto possano finalmente riportare le corse in F1 a livelli migliori". Max Verstappen guarda al 2026 con rinnovata ambizione nonostante le novità previste per la prossima stagione: l'olandese della Red Bull, in una intervista al Mundo Deportivo, si confessa a tutto campo, e naturalmente parla dell'esperienza più entusiasmante, essere diventato papà di Lily. "Torni a casa e trovi qualcuno di nuovo, un nuovo membro della famiglia - dice il pilota pluricampione del mondo -. Ed è fantastico. Ho sempre saputo di volere dei figli, quindi avere una figlia ora mi rende felice. Mi sto davvero godendo questa esperienza. Capisci che la vita è molto più della sola formula 1". Elogia il ferrarista Charles Leclerc, indicandolo tra i migliori soprattutto in qualifica e Fernando Alonso "vero combattente, avrebbe potuto vincere molto di più se fosse stato nella squadra giusta al momento giusto. Ha 44 anni e rimane molto motivato, continua con la massima passione anche quando le cose non vanno bene. Spero di poter fare lo stesso per molto tempo. Sarebbe fantastico poterlo sfidare per il titolo".

