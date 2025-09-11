Tiro a segno: CdM, Sollazzo trionfa a Ningbo con record di finale aria compressa

Danilo Dennis Sollazzo ha conquistato la medaglia d'oro nella specialità di carabina 10 metri uomini alla Coppa del Mondo di Ningbo, in Cina. Il tiratore azzurro ha chiuso la sua prestazione con il punteggio di 255.0, relegando in seconda posizione il campione di casa Lihao Cheng, realizzando anche il record di finale. Al terzo posto si è piazzato Hajun Park. Quella di oggi è un'ulteriore conferma per Sollazzo che aveva già esordito due giorni fa con un ottimo risultato accanto alla sua compagna di squadra Carlotta Salafia nella specialità di mixed team. Una soddisfazione enorme per il ventiduenne e per tutto il team italiano, il suo primo importante risultato dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024 che segna per lui un nuovo inizio con lo sguardo puntato verso Los Angeles 2028.