Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo: riecco Pogacar, torna in sella e punta al Mondiale

11 Set 2025 - 18:09

Tadej Pogacar è pronto a tornare in gara dopo la lunga pausa che si è concesso dopo l'ultimo trionfo al Tour de France e lo farà domani al Gp del Quebec, in Canada, prima di ripetersi domenica nel Gp di Montreal. "Sarà la mia prima gara dopo il Tour, quindi dovrò vedere come stanno le mie gambe - ha detto alla vigilia il 26enne sloveno -. È sempre difficile essere in forma a fine stagione, ma ho ancora un po' di motivazione per le sei gare che mi restano. Spero che il mio picco sarà ai Campionati del Mondo, che sono l'obiettivo principale". Pogacar vuole difendere il 28 settembre in Ruanda il titolo nella corsa su strada conquistato lo scorso anno, ma parteciperà anche alla cronometro del 21 settembre, dove spera di sfidare il due volte campione in carica, il belga Remco Evenepoel. "Mi sono allenato parecchio sulla bici da cronometro - ha spiegato -, più del solito. Vedremo come andrà ai Mondiali. Mi è sempre piaciuta questa disciplina, ma bisogna avere una giornata perfetta" . Dopo le due classiche canadesi e i Mondiali, Pogacar parteciperà anche agli Europei, dove gareggerà solo nella prova in linea del 5 ottobre prima di concludere la stagione.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

00:01
DICH COBOLLI A OLBIA 11/9 DICH

Cobolli: "Punto a migliorare ogni giorno, top ten è uno dei miei obiettivi"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

I più visti di Altri Sport

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:02
MotoGp: al Gran Premio San Marino stand con veicoli storici della GdF
19:19
Softball: Europei, gare riprogrammate dopo pioggia, Italia attende l'avversario
18:09
Ciclismo: riecco Pogacar, torna in sella e punta al Mondiale
17:27
F1, Verstappen: "Incognita 2026, da papà ho trovato la felicità"
16:08
Tiro a segno: CdM, Sollazzo trionfa a Ningbo con record di finale aria compressa