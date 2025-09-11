Ciclismo: riecco Pogacar, torna in sella e punta al Mondiale

Tadej Pogacar è pronto a tornare in gara dopo la lunga pausa che si è concesso dopo l'ultimo trionfo al Tour de France e lo farà domani al Gp del Quebec, in Canada, prima di ripetersi domenica nel Gp di Montreal. "Sarà la mia prima gara dopo il Tour, quindi dovrò vedere come stanno le mie gambe - ha detto alla vigilia il 26enne sloveno -. È sempre difficile essere in forma a fine stagione, ma ho ancora un po' di motivazione per le sei gare che mi restano. Spero che il mio picco sarà ai Campionati del Mondo, che sono l'obiettivo principale". Pogacar vuole difendere il 28 settembre in Ruanda il titolo nella corsa su strada conquistato lo scorso anno, ma parteciperà anche alla cronometro del 21 settembre, dove spera di sfidare il due volte campione in carica, il belga Remco Evenepoel. "Mi sono allenato parecchio sulla bici da cronometro - ha spiegato -, più del solito. Vedremo come andrà ai Mondiali. Mi è sempre piaciuta questa disciplina, ma bisogna avere una giornata perfetta" . Dopo le due classiche canadesi e i Mondiali, Pogacar parteciperà anche agli Europei, dove gareggerà solo nella prova in linea del 5 ottobre prima di concludere la stagione.