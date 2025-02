Tiro con l'arco, Fitarco: Vittorio Polidori è il nuovo presidente

Si è svolta presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino (Roma) l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Fitarco, che ha visto l'elezione di Vittorio Polidori come nuovo Presidente della Federazione Italiana Tiro con l'Arco con il 64,68% dei voti. E' lui il successore del Presidente uscente Mario Scarzella, che ha guidato il tiro con l'arco italiano per sei mandati consecutivi. Lo sfidante, Stefano Tombesi, ha preso il 35,17% dei voti, 15 le schede bianche con lo 0,16%. Vittorio Polidori è il 9° Presidente della Fitarco, dal 1961 ad oggi, data della fondazione della Federazione. Nato a Roma il 10 giugno 1963, ha un figlio, Jacopo, anche lui arciere. Dopo l'avvio lavorativo in Honywell, è diventato manager per un gruppo bancario olandese, per poi ricoprire lo stesso ruolo in Alphabet per 12 anni. Attualmente lavora per la Ballsystem SPA, azienda leader nel mondo del Paintless Dent Repair. Vittorio Polidori è entrato nel mondo arcieristico nel 1991, inizialmente come atleta e, successivamente, nelle vesti di dirigente, è stato consigliere della sua società, gli Arcieri Torrevecchia, poi consigliere del comitato regionale Fitarco Lazio per quattro anni, del quale è diventato presidente per un mandato e, nello scorso quadriennio, è stato eletto Consigliere Federale. Adesso, la soddisfazione di essere eletto alla guida della Federazione.