Tiro a volo, Cdm: azzurri dello Skeet al comando a Buenos Aires

Giornata positiva per gli azzurri dello Skeet del nuovo ct Luigi Lodde, impegnati nella prima giornata delle qualificazioni della prima 'tappa' della Coppa del Mondo 2025. In campo femminile Simona Scocchetti, 'etrusca' di Tarquinia, è stata l'unica tiratrice a non commettere errori, e ha chiuso al comando con 50/50. Al secondo posto c'è la pluriolimpionica americana Kimberly Rhode che, curiosamente, oltre a essere un'atleta è anche uno dei vicepresidenti della federazione internazionale del tiro, la Issf. Rhode ha chiuso la prima giornata con 49/50, davanti alle altre statunitensi Samantha Simonton e Dania Jo Vizzi, appaiate a quota 48. Nella prova maschile è al comando un terzetto di cui fa parte l'oro olimpico di Rio (individuale) e Parigi (nel mixed) Gabriele Rossetti, con 49/50, risultato ottenuto anche dal finlandese Eetu Kallioinen e dal cipriota Georgios Achilleos. Al quarto posto un gruppetto di sei atleti con 48/50, tra i quali l'azzurro Elia Sdruccioli, marchigiano di Ostra (Ancona) e caporale dell'Esercito.