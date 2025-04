Tiro a volo, Cdm a Buenos Aires: vicepresidente Issf è argento

È la vicepresidente di una federazione sportiva mondiale, la Issf, ma continua a essere anche una campionessa che fa la storia del proprio sport, il tiro a volo. È il caso della statunitense Kimberly Rhode, 45 anni, 6 medaglie (di cui 3 d'oro) in 6 diverse edizioni delle Olimpiadi, da Atlanta 1996 a Rio 2016, impresa mai riuscita ad altre atlete, di ogni disciplina, del suo paese. Oggi a Buenos Aires la vicepresidente della Issf si è piazzata al secondo posto nella gara di Skeet della prima 'tappa' di Coppa del mondo, a cui hanno preso parte 25 tiratrici. Rhode ha chiuso la finale al primo posto con 53/60, alla pari con l'altra statunitense Dania Jo Vizzi che poi nello spareggio si è imposta per 4-3. Terzo posto per l'atleta neutrale Arina Kuznetsova, che ha preceduto le azzurre Simona Scocchetti, quarta, e Martina Bartolomei, quinta. Vittoria di Team Usa anche nella gara maschile, con Christian Elliott (58/60), ma medaglie anche per l'Italia con l'argento dell'olimpionico di Rio e Parigi (nel Mixed) Gabriele Rossetti, fermatosi a quota 56, ed Elia Sdruccoioli, bronzo con 44/50.